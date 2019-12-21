Haberler » Güncel » Siirt'te çiftçilerin sorun ve talepleri dinlendi - Haber

Siirt'te çiftçilerin sorun ve talepleri dinlendi

Siirt'in Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilikle uğraşan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

21.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:01 Siirt'te çiftçilerin sorun ve talepleri dinlendi
'in İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilikle uğraşan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Tillo Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal yayım çalışmaları kapsamında Kaymakam Lokman Düzgün ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'ın katılımıyla ilçeye bağlı İkizbağlar ve Sinep köyleri ziyaret edilerek çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Çiftçilerle bire bir görüşerek sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Tillo Kaymakamı Lokman Düzgün, çiftçilerin sorun, talep ve önerilerini kayıt altına almak ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istediklerini söyledi. Kaymakam Düzgün, "Çiftçilerimizi evlerinde ziyaret ederek, onların sorunlarını kayıt altına alıyoruz. Bu sayede çiftçinin sıkıntısını tespit ederek çözüm bulma yoluna giriyoruz. İnşallah ziyaretlerimizden elde ettiğimiz verilerle tarımsal verimi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaymakam Düzgün, 2020 yılı üretim sezonu boyunca Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin de katılımıyla devam edeceğini sözlerine ekledi. - SİİRT

Tillo, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22   Havalimanlarında görevli 3 polise göçmen kaçakçılığı tutuklaması - Haber
13:22   Dha dış 'abd savunma bakanı türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var - Haber
13:22   Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı - Haber
13:21   2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi - KUALA - Haber
13:17   Sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:25:18