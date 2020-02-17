Haberler » Güncel » Siirt'te çığ düştü - Haber

Siirt'te çığ düştü

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü.

17.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:22Siirt'te çığ düştü
'in ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Çığın düşmesi esnasında yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Çığ düşmesi esnasında yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yola düşen çığı temizleyerek köy yolunu tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kardan ötürü kapanan grup köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bu bölgelerde çığ düşmelerinin yaşana bileceği köylülerin bu konuda dikkatli olmalarını gerektiğini söyledi. Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yakınlarında yol açma çalışması yapıldığı esnada çığın düştüğünü ve yolun kısa süreli kapandığını belirten Canpolat, "İlçelerimizde yoğun kar yağışları aralıklarla devam etmektedir. Kardan açtığımız birçok köy yolumuz çığ düşmesinden ötürü tekrar kapandı. Çığın düşmesinin esnasında yolun boş olması sevindirici olurken çığ düşen yollarımızı tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - SİİRT

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 16:19:41