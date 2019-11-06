Haberler » 3. Sayfa » Siirt'te çıkan yangın korkuttu

Siirt'te çıkan yangın korkuttu

Siirt'te çıkan yangın korkuttuSİİRT - Siirt'te bir apartman katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanında meydana geldi.

06.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:24
Siirt'te çıkan yangın korkuttu
SİİRT - Siirt'te bir apartman katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanında meydana geldi. Bir apartmanın 3. Katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı.
Siirt'te çıkan yangın korkuttu

Yeni Mahalle, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:57   Hollanda'da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı
23:50   Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
23:44   Adana'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
23:36   Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
23:16   Hollanda'da havalimanında alarm sesleri
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
10:25   Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
7.11.2019 00:05:17