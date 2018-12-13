Siirt'te Çıkan Yangında Baba ile Oğlu Yaralandı

Siirt
'in Eruh
ilçesinde sobadan çıkan yangının tutuştuğu evde baba ile oğlu yaralandı.
Yangın, Eruh ilçesinin Okçular
köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 çocuk babası İdris Coşkun, soba yakmaya çalıştığı sırada eşyaların alev alması sonucu evde yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan İdris Coşkun ve 20 yaşlarındaki oğlu Bayram Coşkun yaralandı. Köylüler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan baba ile oğlu tedavi Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - SİİRT
Eruh,Siirt
13 Aralık 2018 Perşembe 13:42