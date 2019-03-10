Siirt'te Çocuk Şenliği

Kaynak: AA

İHH Siirt İnsani Yardım Derneği, yetimler için çocuk şenliği düzenledi.Dernek binasında "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında gerçekleştirilen şenlikte 60 çocuk, dernek gönülleriyle eğlendi.İHH Yetimler Derneği Başkanı Zehra Erdal, herkesin bir yetim adayı olduğunu söyledi.Kur'an'ın birçok ayetinde yetimlerden bahsedildiğini ve yetimlere sahip çıkmanın önemine vurgu yapıldığını belirten Erdal, şöyle konuştu:"Amacımız Allah'ın bizlere emanet olarak bıraktığı yetimlerin sıkıntılarını gidermek ve onlara kimsesizliklerini unutturmak ve yanlarında olduğumuzu göstermektir. Yetimlerin de bizim çocuklarımızdan bir farkı olmadığını hissettirmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz."Etkinlik çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu.