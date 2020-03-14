Siirt'te "Değişen dünyada kadın" paneli düzenlendi
Siirt'te "Değişen dünyada kadın" konulu panel düzenlendi.
14.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:46
Siirt 'te "Değişen dünyada kadın" konulu panel düzenlendi.
Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen panelde dinleyicilere karanfil dağıtıldı.
Moderatörlüğünü merkez müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zehra Sevim'in yaptığı panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Erman, kadınların yılın her günü için değerli olduğunu belirtti.
Yasalar perspektifinde kadın haklarını değerlendiren avukat Sinem Çalapkulu Aslan da kadınların haklarının gerçekleştirmenin kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.
Aslan, Türkiye'de özellikle 2001 yılından bu yana kadın hakları konusunda önemli iyileştirici değişiklikler yapıldığına değindi.
Panelde, Doç. Dr. Fadıl Aygan, Dr. Öğretim Üyesi Simla Adagide ve Öğretim Görevlisi Tuba Bakan da konuşma yaptı.
Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen panelde dinleyicilere karanfil dağıtıldı.
Moderatörlüğünü merkez müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zehra Sevim'in yaptığı panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Erman, kadınların yılın her günü için değerli olduğunu belirtti.
Yasalar perspektifinde kadın haklarını değerlendiren avukat Sinem Çalapkulu Aslan da kadınların haklarının gerçekleştirmenin kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.
Aslan, Türkiye'de özellikle 2001 yılından bu yana kadın hakları konusunda önemli iyileştirici değişiklikler yapıldığına değindi.
Panelde, Doç. Dr. Fadıl Aygan, Dr. Öğretim Üyesi Simla Adagide ve Öğretim Görevlisi Tuba Bakan da konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel
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