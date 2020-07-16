Siirt'te 'demokrasi nöbeti'

SİİRT'te, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Meydanı'ndan bir araya gelen yüzlerce kişi demokrasi nöbetine başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Siirt Valiliği'nce düzenlenen etkinlikle demokrasi nöbeti gerçekleştirildi. Kentteki 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için nöbete başladı. Akşam saatlerinde toplanan kalabalık, kent meydanında kurulan sinevizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini izledi. Demokrasi nöbetinde konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "15 Temmuz gecesi sokakları, meydanları doldurarak, inançları, vatanları, bayrakları, özgürlükleri ve gelecekleri için hain darbecilere meydan okuyan tüm vatandaşlarımızı muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, o karanlık geceyi nurlu bir sabaha dönüştüren zaferi milletimize bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la meydanlara inerek, demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her bir ferdine selam olsun. 15 Temmuz, hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış olan, vatanını ve milletini canından aziz bilen, bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir demokrasi destanıdır. 15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak, milli iradeye, demokrasiye ve hürriyetimizi korumak için can veren şehitlerin emanetidir" dedi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki nöbetin gece 02.00'ye kadar devam edeceği öğrenildi.