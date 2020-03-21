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Siirt'te devrilen minibüste maddi hasar meydana geldi

Siirt'te bir kargo şirketine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

21.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:48
Siirt'te devrilen minibüste maddi hasar meydana geldi
Siirt 'te bir kargo şirketine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Baykan karayolunda meydana geldi. 78 BB 393 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Baykan, Siirt, 3. Sayfa

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