Siirt'te devrilen minibüste maddi hasar meydana geldi
Siirt'te bir kargo şirketine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
21.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:48
Siirt 'te bir kargo şirketine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Baykan karayolunda meydana geldi. 78 BB 393 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Baykan karayolunda meydana geldi. 78 BB 393 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İHA