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Siirt'te dondurucu soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu

Dondurucu soğukların devam ettiği Siirt'te kent merkezinde bulunan bir evin dış cephesinde oluşan sarkıtlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

12.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:54Siirt'te dondurucu soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu
Dondurucu soğukların devam ettiği 'te kent merkezinde bulunan bir evin dış cephesinde oluşan sarkıtlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Siirt kent merkezinde etkisini akşam saatlerinde daha da artıran soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Mahallesinde bulunan bir evin ön cephesinde oluşan sarkıtlar görenleri hayrete düşürdü. Sabah uyandığında evinin bir bölümünü saran buz parçalarını gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten ev sahibi Metin Açıkgöz, 20 yıldır ilk defa eksi 12 dereceyi gördüklerini söyledi. Açıkgöz, "20 senedir ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Sarkıtların boyu inanılmaz. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Eksi 12 derecelere kadar düşüyor geceleri. Hava buz kesiyor. Geceleri çok soğuk oluyor. Sarkıtlar, tehlike de oluşturuyor" dedi. - SİİRT

Bahçelievler, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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