Haberler » Güncel » Siirt'te, drone destekli trafik denetimi - Haber

Siirt'te, drone destekli trafik denetimi

SİİRT'te, polis ekiplerince kent genelinde havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı.

21.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:32Siirt'te, drone destekli trafik denetimi

SİİRT'te, polis ekiplerince kent genelinde havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücüler, drone görüntülerinden belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla insansız hava araçları (İHA) ile denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde, havadan drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında kural ihlali yapan sürücüler, drone görüntülerinden belirlenirken, ileri noktada bekleyen trafik ekiplerine aracının plakası bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere, cezai işlem uygulandı.



Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:56  Ceren'in hayalleri kaleme aldığı notlarda kaldı
16:51  Vali Ekinci: " 2019 yılında 253 proje tamamlandı"
16:56  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta "Türk Evi'ni ziyaret etti
16:56  Cansuyu'ndan Güney Sudan'da sünnet organizasyonu
16:56  AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe başkanlarına ziyaret
21.01.2020 16:57:18