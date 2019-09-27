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Siirt'te, "Dumansız araç, huzur ve güven uygulaması"

Siirt'te "Dumansız araç, huzur ve güven uygulaması" yapıldı.

27.09.2019 12:36Siirt'te,
Siirt'te "Dumansız araç, huzur ve güven uygulaması" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, 942 araçta 2 bin 230 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
Hırsızlık suçlamasından 1 kişi, yoklama kaçağından 5 kişi yakalanırken, 3 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi gereğince toplam 459 lira idari para cezası, 15 araç sahibine toplam 9 bin 74 lira trafik cezası uygulandı. 6 araç da trafikten men edildi.

Huzur, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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