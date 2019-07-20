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Siirt'te duvara gizlenmiş 2 metrelik yılan korkuttu

Siirt'te aşırı sıcaklarla birlikte kent merkezinde yılan paniği yaşandı.

20.07.2019 14:57 Siirt
Siirt'te aşırı sıcaklarla birlikte kent merkezinde yılan paniği yaşandı.

Siirt Ulus Mahallesi'nde evinin karşı duvarından garip sesler geldiğini duyan ev sahibi, pencereden dışarı baktığında karşı duvarda gördüğü yılanla bir anda neye uğradığını şaşırdı. Duvara gizlenmiş 2 metre boyunda yılanı gören ev sahibi yılanın zehirli olma tehlikesine karşı çok dikkatli davrandıklarını söyledi. Daha önce mahallede hiç yılan görmediklerini belirten ev sahibi Abdulrezzak Demir, duvarda gizlenmiş yılanın zehirli ve tehlikeli olduğu için öldürmek zorunda kaldığını söyledi.

Demir, "Şimdiye kadar yılanları bağ ve bahçede görüyorduk. Şimdi evin penceresine yakın duvarda görünce baya şaşırdık. 2 metre uzunluğunda yılanın zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden öldürmek zorunda kaldım. Çünkü öldürmeseydim mahalle sakinlerinden birini ısırabilirdi. İlk defa mahallede yılan gördük. Yetkililerden yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz" dedi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Siirt, Ulus, 3. Sayfa

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