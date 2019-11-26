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Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerin yaşadıkları barınağa operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda kitap bulundu. Kitapların arasında Kafka'nın kitabı ise dikkat çekti.

26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:56

'in ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 2 barınakta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında Kafka'nın kitabı dikkat çekti.

PKK'YA GEÇİT YOK

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 25 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/115 operasyonunun icra edildiği belirtildi.

250 ADET DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet barınma alanı olarak kullanılan sığınak bulunmuş olup, bu sığınaklar içerisinde 480 adet Kalaşnikof mühimmatı, 300 adet pil, 250 adet örgütsel doküman, bir adet ajanda, 2 adet örgütsel resim, 150 adet CD, 10 adet battaniye, 4 adet jelikan bidon, bir adet insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere termal alüminyum battaniye, 200 metre branda, 2 adet mont, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA


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