Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den iftar programı

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi
Temsilciliğince, iftar programı düzenlendi.
Sendikanın akademik ve idari personeli, bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilcisi Abdurrahman Yıldız
, sendika olarak birlik ve beraberliğe önem verdiklerini söyledi.
İftar programına, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak, Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker
, sendika yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Güncel
Kaynak: AA