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Siirt'te eğitimde acil eylem planı

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, acil eylem planını hazırladıklarını söyledi.

10.10.2019 16:30Siirt'te eğitimde acil eylem planı
Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, acil eylem planını hazırladıklarını söyledi.
Edip, bir kafede düzenlediği basın toplantısında Siirt'in eğitim kalitesinin artırılması için tüm olanakları değerlendireceklerini söyledi.
Eğitim camiasıyla eğitimin temel sorunlarını masaya yatırdıklarını aktaran Edip, şunları kaydetti:

"Topyekun bir acil eylem planını hazırladık, eğitim seferberliği başlattık. Günü kurtarma derdinde değiliz. 1 yıllık ve 5 yıllık bir eğitim planı hazırladık. Okullaşma oranımız yüzde 60, hedefimiz ilk yıl yüzde 70'i ve 5 yıl sonunda yüzde 90'ı yakalamaktır."

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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