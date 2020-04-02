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Siirt'te ekipler soğan ve tavuk isteyen yaşlıların talebini yerine getirdi

Siirt'te ekipler soğan ve tavuk isteyen yaşlıların talebini yerine getirdi Siirt'te korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ve kronik hastaların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

02.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:57
Siirt 'te ekipler soğan ve tavuk isteyen yaşlıların talebini yerine getirdi
SİİRT - Siirt'te korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ve kronik hastaların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.
Valilik koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Siirt kent merkezine bağlı Pınarca köyünde yaşayan Abdürrahim Karataş ve Abdürrahim Kuş'un talebi üzerine ekipler yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede marketten aldıkları soğan, tavuk, ekmek ve yoğurtları, Karataş ve Kuş'a ulaştırdı. Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Keskin, acil durumlarda ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm vatandaşların ihbarını anında değerlendirdiklerini dile getirdi. Kent genelinde 541 ailenin ihtiyacının karşılandığını belirten Keskin, "Vatandaşın taleplerini en hızlı şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca 65 yaş üstündekilerin bankadan maaşını da çekerek kendilerine ulaştırıyoruz. Evlerin temizlik ve bakımını da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince sürdürüyoruz" dedi.
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Siirt’te ekipler soğan ve tavuk isteyen yaşlıların talebini yerine getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karataş, Siirt, Genel

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Siirt'te ekipler soğan ve tavuk isteyen yaşlıların talebini yerine getirdi
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