Siirt'te el emeği ürünler görücüye çıktı

Siirt
Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen çeşitli kurslara katılan 10 bin 111 kursiyerin hazırladığı 15 bin ürün, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.
Merkezin yıl sonu sergisi Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.
Açılışa Vali Ali Fuat Atik
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı, sivil toplum örgütleri, öğretmen ve kursiyerler katıldı.
Sergide, kursiyerlerin yaptığı, kıyafet, takı, hediyelik eşya, el işi, tablolardan oluşan 15 bin eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Atik, el emeği eserlerinden dolayı kursiyerleri kutladı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saraç Batur da kursa katılanların sayısında her yıl artış yaşandığını ifade ederek, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), Aile Destek Merkezi (ADEM), Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Engelsiz Yaşam Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti ile düzenledikleri sergide 22 standın açıldığını belirtti.
Sergi, 2 gün açık kalacak.
Kaynak: AA Güncel