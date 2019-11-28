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Siirt'te et ve süt üretim yerleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca çeşitli illerde uygulanan "denetim seferberliği" kapsamında, Siirt'te et ve süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

28.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:16Siirt'te et ve süt üretim yerleri denetlendi
Tarım ve Orman Bakanlığınca çeşitli illerde uygulanan "denetim seferberliği" kapsamında, 'te et ve süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutulup numune alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, gıda denetimlerinin yıl boyunca devam ettiğini söyledi.

Demirhan, denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulandığını belirtti. Demirhan, şöyle devam etti:
"Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, vermeden hassasiyetle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İl müdürlüğümüz 2017 yılında yapılan denetim sayısı bin 598'dir. 2018'de denetim sayısı 2 bin 13'tür. 2019'un ocak ayından bugüne kadar 2 bin 600 denetim gerçekleştirilmiştir. 2017 yılına göre denetim oranında yüzde 60'ın üstünde artış sağlanmıştır."

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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