Haberler » Güncel » Haber

Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri Gri Liste'de

Siirt'in Eruh kısalında 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi.

01.10.2019 22:10Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri Gri Liste'de
Siirt'in Eruh kısalında 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Zinar Zagros kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)

Siirt, Eruh, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:43 Adana'da 1545 polis ile hava destekli 'asayiş' uygulaması
00:42 Arnavutköy'de kimyasal paniği 4 (havadan görüntülerle)
00:40 Ankara'da müstakil evde yangın paniği
00:39 Ankara'da müstakil evde yangın paniği
00:39 Cumhurbaşkanı erdoğan davetlilere köfte ikram etti
00:38 Cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı
00:36 Gebze kaymakamı güler yaya geçidinde kontrolde bulundu