Haberler» 3. Sayfa» Haber

Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

30.07.2019 12:21 Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Siirt'in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede yapılan aramada tarama faaliyetleri kapsamında 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi, bir adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 270 adet 5X56 milimetre çapında fişek, bir adet M-4 piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet dürbün, bir adet uyku tulumu, bir adet sırt çantası, bir adet şemsiye, 2 adet palaska, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. - SİİRT

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:40   Motosiklette 'çuvallı' yolculuk
15:37   Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
15:37   100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
15:36   Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi
15:33   26 yıllık öğretmen not bırakarak intihar etti
15:29   Gurbetçi ile yeğeni arasında "kavak" anlaşmazlığı
15:16   İstanbul'da yakalanan trafik magandalarına 8 bin 499 lira ceza