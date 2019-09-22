Haberler » Güncel » Haber

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

22.09.2019 12:16Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Sabah saatlerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.
Operasyonda ayrıca terör örgütünün çok sayıdaki silah ve mühimmattı da imha edildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:56 Kadıköy'de silahlı kavga
12:56 Uluslararası öğrenciler Mogan Gölü'nde çevre temizliği yaptı
12:56 Mardin'de şehitler için mevlit okutuldu
12:55 Neslican tay son yolculuğuna uğurlandı-2
12:55 Seyir halindeki kamyonun tekerleği araçların üzerine fırladı
12:55 Gaziantep'ten Çin'e "fıstık gibi" ticaret
12:55 (Özel) Döve döve öldürülen taksicinin oğlundan katil zanlılarının tahliyesine tepki