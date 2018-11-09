Siirt'te Ev Yangını

Siirt
'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yeni Mahalle
Şehit Üsteğmen Kamil Baltacı Caddesi'nde Ramazan Polat'a ait evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı haber vermüzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.
Yangın esnasında evde olan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan Nihal Polat ile çocukları Nazime Ebrar ile Samet, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Korkudan ağlayan 5 yaşındaki Nazime Ebrar'ı acil servis ekipleri ile vatandaşlar teselli etti.
İtfaiye,Anne,Siirt