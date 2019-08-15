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Siirt'te ev yangını

Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.08.2019 10:37
Siirt'te ev yangını
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barış Mahallesi Süreyya Önder Caddesi'nde Naci Aslan'a ait evin yatak odasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Aslan, yangının evde kimse olmadığı sırada çıktığını belirterek, yatak odasındaki elbise, halı, bazı elektronik cihazlarının yanı sıra bir miktar da parasının yandığını söyledi.

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Kaynak: AA

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