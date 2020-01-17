Haberler » Güncel » Siirt'te Fehim Paşa Konağı tiyatro oyunu sahnelendi - Haber

Siirt'te Fehim Paşa Konağı tiyatro oyunu sahnelendi

Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

17.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:58Siirt'te Fehim Paşa Konağı tiyatro oyunu sahnelendi
'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yönetmenliğini Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdulrahim Aslan ve Hüseyin Eren Özcan'ın yaptığı oyun, sahnelendiği Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda büyük ilgi gördü.

Aslan, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen iki perdelik komediye oyunun önümüzdeki günlerde yeniden sahneleneceğini aktardı.

Tiyatronun kalabalık bir kadrodan oluştuğuna dikkat çeken Aslan, oyunda kabadayı olması için Fehim Paşa Konağı'na yerleştirilen bir gölge oyuncusunun etrafında gelişen olayların konu edildiğini söyledi.

Fehim Paşa Konağı, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:40  Hastane tuvaletinde ölü bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama
20:40  Sapanca'da uyuşturucu operasyonu
20:38  (Ek Görüntü ve bilgilerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (4)
20:38  Meksika'da dizi çekimlerinde köprüden düşen iki aktör öldü
20:36  İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (6)
17.01.2020 20:42:02