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Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği

Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği düzenlendi.

14.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:10Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği
'te Felsefe Günleri etkinliği düzenlendi.
Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe ve Düşünce Kulübünün Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlediği Felsefe Günleri etkinliğine katılan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Teoman Duralı, kimlik ve varoluşun gayesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Duralı, "Bizi dünyaya getiren annemiz bizim öğretmenimizdir. İslamiyet'te kadın önemlidir. Allah'ın rahim sıfatı annede tecelli ettiriyor. Anne o sıfatla çocuğunu büyütmektedir. Annenin çocuğuna öğretmesi tıpkı Allah'ın öğretmesi gibi bir sevgi hanesi içerisinde cereyan eder. Bu anne sevgisine özel bir ad verilmiştir o da şefkattir." dedi.
Okul Müdürü Mahfuz İleri de emeği geçenleri kutlayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Teoman Duralı, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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