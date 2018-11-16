Siirt'te Firari Hükümlü Yakalandı

Batman
'daki adli makamlarca verilmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Siirt
'te yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman'daki adli makamlarca hakkında, "zorla alıkoyma ve kaçırma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası verilmiş olan ve cezanın infazı için firari olarak aranan N.Ç'nin, Siirt'e geleceği yönünde elde edilen istihbarat üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Firari konumdaki hükümlü, önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekibince beraberindeki M.Ö. ile yakalandı.
Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla işlemlerinin ardından N.Ç, Siirt Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
Bu arada firari hükümlü beraberinde yakalanan M.Ö, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.
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