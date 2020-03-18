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Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

18.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:02
Siirt'te firari hükümlü yakalandı
Siirt 'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında 12 ayrı suçtan 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunan ve hükümlü olduğu Bitlis Açık Cezaevinden firar eden C.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Fiziki takibe alınan C.Y, merkeze bağlı Kezer bölgesinde sahte kimlikle yakalandı.
C.Y. işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Bitlis, Siirt, Güncel

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