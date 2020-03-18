Siirt'te firari hükümlü yakalandı
Siirt'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
18.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:02
Siirt 'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında 12 ayrı suçtan 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunan ve hükümlü olduğu Bitlis Açık Cezaevinden firar eden C.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Fiziki takibe alınan C.Y, merkeze bağlı Kezer bölgesinde sahte kimlikle yakalandı.
C.Y. işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında 12 ayrı suçtan 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunan ve hükümlü olduğu Bitlis Açık Cezaevinden firar eden C.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Fiziki takibe alınan C.Y, merkeze bağlı Kezer bölgesinde sahte kimlikle yakalandı.
C.Y. işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti