Siirt'te Fırıncıların Zorlu Ramazan Mesaisi

Kaynak: AA

Siirt'te bazı iş kollarında çalışanlar, ramazanda da ekmek parası kazanmak için kavurucu sıcakta mesaisini sürdürüyor.Fırında çalışan işçiler ile demir döven ve bakıra şekil veren ustalar, yüksek ısıya aldırış etmeden ramazan ayında alın teri dökerek ailesinin geçimini sağlıyor.Siirt Fırıncılar Odası Başkanı Hayrettin Elçi, yaptığı açıklamada, ramazan pidesi ile ekmek talebini karşılamak için sıcağa aldırmadan çalıştıklarını söyledi."Sıcak önünde çalışıyoruz ama Allah yardım ediyor." diyen Elçi, vatandaşa hizmet etmenin güzel olduğunu belirtti.Ekmek fırınında çalışanlardan Murat Delan, 26 yıldır bu işle uğraştığını, mesleğini severek yaptığını ifade etti.Daha önceki yıllarda temmuz ve ağustos ayına denk gelen ramazanlarda da işlerini sürdürdüklerini dile getiren Delan, "70 dereceyi bulan sıcaklık altında çalışıyoruz. Sıcağa rağmen Allah'a şükür işimizi severek yapıyoruz." dedi.Metin Delan, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için sıcağa rağmen çalıştıklarını ve orucu aksatmadıklarını anlatarak, 32 senedir fırında çalıştığını aktardı.Delan, "Ateş önünde çalışmak hiç zor olmuyor. Çok şükür Allah yardım ediyor. En az 70 dereceyi bulan sıcaklıkta ekmek pişiriyoruz. Artık alışmışız neredeyse sıcaklık işlemiyor." diye konuştu.Mahmut Kurt, sıcağa rağmen ramazanda da çalıştığını aktararak, "Milletimizi memnun edebildiysek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.Demir ustası Abdulvahap Atınç da mesaisinin ateş önünde geçtiğini belirtti.Havanın bu sene serin geçtiğini kaydeden Atınç, "Ramazanda ateş önünde çalışıyorum. Kaç derece sıcaklık olduğunu bilmiyorum. Demiri eritene kadar bekliyorum ama çok şükür oruç tutmakta zorlanmıyorum." şeklinde konuştu.