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Siirt'te Gaziler Günü etkinliği

Siirt'te, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2019 15:56Siirt'te Gaziler Günü etkinliği
Siirt'te, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkanı Avukat Nizam Dilek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Demir, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu çelenklerinin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilimler Lisesi edebiyat öğretmeni Haşmet Varna yaptı.

Vali Atik ve beraberindekiler törenin ardından Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. - SİİRT

19 Eylül Gaziler Günü, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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