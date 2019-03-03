Siirt
'te "Gençler Camide Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve camide sıcak ortamda yer alması amacıyla Ensar Camisi'nde program yapıldı. Din görevlilerinin ilahilerini dinleyen gençlere yemek ikramı yapıldı.
İl Müftüsü Ahmet Altıok, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim meselemiz beka meselesidir. Vatan, devlet, millet ve bayrağımızın birliği bizim için hasıldır. İblislerin, nifak tohumu ekmek isteyen iç ve dış mihrakların art niyetli insanlarına müsaade etmiyoruz. Onun karşısında imandan kaleler oluşturan, imanla donanmış ve bize gelecek vadeden bir gençlik oluşturmaya çalışıyoruz."
Siirt, Güncel
Kaynak: AA