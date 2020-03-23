Siirt'te Gökçebağ beldesine kayyum atandı
Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesine kayyum atandı.
23.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:32
Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesine kayyum atandı.
Siirt kent merkezine bağlı HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı. HDP'li Belediye Başkanı Serhat Çiçek görevden alındı. Yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın kayyum olarak atandı. - SİİRT
Siirt kent merkezine bağlı HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı. HDP'li Belediye Başkanı Serhat Çiçek görevden alındı. Yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın kayyum olarak atandı. - SİİRT
Kaynak: İHA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Gökçebağ, Siirt, Güncel