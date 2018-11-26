Siirt'te "Güven ve Huzur" Uygulaması

Siirt
'te, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından "Güven ve Huzur
" uygulaması gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin ve araçların yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla kent genelinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, bin 639 kişinin sorgusu yapıldı, 692 araç kontrol edildi. Araçlardan 31'ine 7 bin 37 lira ceza uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi.
Jandarma,Huzur,Siirt
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:54