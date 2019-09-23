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Siirt'te Hakan Altun'un desteğiyle yapılan okul açıldı

Siirt'te, şarkıcı Hakan Altun'un 1 milyon 150 bin lira katkı sağladığı ilkokulun açılışı törenle gerçekleştirildi.

23.09.2019 15:47Siirt'te Hakan Altun'un desteğiyle yapılan okul açıldı
Siirt'te, şarkıcı Hakan Altun'un 1 milyon 150 bin lira katkı sağladığı ilkokulun açılışı törenle gerçekleştirildi.
Vali Ali Fuat Atik, Kooperatif Mahallesi'ndeki, Hakan Altun'un merhum babası Hasan Altun adını taşıyan 18 derslikli okulun açılışında yaptığı konuşmada, eğitime verdiği destek dolayısıyla Altun ve ailesine teşekkür etti.
Hayırseverlerin eğitime yaptığı katkıya değinen Atik, "Devlet-vatandaş iş birliğinde tamamlanan okulumuzda devletimize, vatanımıza, mukaddesatımıza hayırlı evlatlar yetişeceğini umuyorum. Sizden sonra da yaşayacak bu eser hayır dualarına vesile olacaktır." dedi.
Hakan Altun ise okulun yapımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi. Vali Atik ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Öğrenciler, Altun'a, Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti.
Vali Atik, eğitime yaptığı katkı dolayısıyla Hakan Altun'a plaket verdi.
Törene şarkıcı Hakan Altun'un annesi Meral Altun, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk de katıldı.
Müzik sınıfı ve kütüphanenin de bulunduğu 18 derslikli ilkokul toplam 2 milyon 365 bin liraya mal oldu. Maliyetin 1 milyon 150 bin lirasının Altun ailesi tarafından karşılandığı belirtildi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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