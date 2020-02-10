Haberler » Güncel » Siirt'te hamile kadın 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı HAMİLE KADININ DOĞUM YAPTIĞI... - Haber

Siirt'te hamile kadın 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı HAMİLE KADININ DOĞUM YAPTIĞI...

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kapalı köydeki hamile kadın, ekiplerin 9 saat süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

10.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:34Siirt'te hamile kadın 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı HAMİLE KADININ DOĞUM YAPTIĞI...
'in ilçesinde yolu kapalı köydeki hamile kadın, ekiplerin 9 saat süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kar dolayısıyla yolu kapanan Elmadalı köyünde oturan Muhlise Beyhan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yola çığ düştüğü için köye ulaşamayınca Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinden yardım talebinde bulundu.

Bölgede kar temizleme çalışmasının ardından sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı ve Beyhan'a ilk müdahale burada yapıldı. Beyhan, daha sonra Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın sonucunda Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen Beyhan, kız bebeği dünyaya getirdi.

Bebeğin amcası Cemal Beyhan, kurtarma ekibine teşekkür ederek, "Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol açılarak hastamız hastaneye yetiştirildi. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Şirvan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:59:43