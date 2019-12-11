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Siirt'te hayat 'kitap' için durdu

Siirt Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen 'Siirt'te Hayat Duracak Kitap Okunacak' projesi kapsamında il genelinde eş zamanlı olarak tüm okullardaki öğrenciler ve çarşı esnafı, 20 dakika boyunca kitap okudu.

11.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:45Siirt'te hayat 'kitap' için durdu

Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen 'Siirt'te Hayat Duracak Kitap Okunacak' projesi kapsamında il genelinde eş zamanlı olarak tüm okullardaki öğrenciler ve çarşı esnafı, 20 dakika boyunca kitap okudu.

Güreş Caddesi'nde bulunan bir kafede başlayan etkinliğe Vali Ali Fuat Atik ile eşi Fulya Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali Atik etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, projenin amacının, kent genelinde okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Vali Atik, bunu gerçekleştirirken toplumun tüm katmanlarını da projeye katarak evde, sokakta, her yerde bir okuma saati belirleyip, birlikte okuma yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra esnafı ziyaret ederek kitap dağıttı. Kitap alan esnaf ve öğrenciler, 20 dakika boyuncu kitap okudu.



Siirt Valiliği, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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