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Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Siirt'te ahırdan 47 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:42Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
'te ahırdan 47 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mahallesi'ndeki ahırdan 47 küçükbaş hayvan çalındığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçleri, şüphelilerin, çaldıkları hayvanları kamyonetle Batman'a götürürken polis noktasına yakın yerde aracı terk edip kaçtıklarını belirledi.
ekipleri, 5 şüpheliden 3'ünü takip sonucu yakaladı.
Zanlılardan biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, ikisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Siirt, Ulus, Güncel

Kaynak: AA

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