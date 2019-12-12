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Siirt'te hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Siirt'te bir ahırın kilidini kırarak 47 küçükbaş hayvan çalan 2 zanlı, gözaltına alındı.

12.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:26Siirt'te hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı
'te bir ahırın kilidini kırarak 47 küçükbaş hayvan çalan 2 zanlı, gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10 Aralık Salı gece saatlerinde Ulus Mahallesi Ahırlar bölgesinde bir ahır kapısının asma kilidi kırılarak, ahırda bulunan 47 küçükbaş hayvanın çalınması suretiyle meydana gelen hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, şüpheli şahısların açık kasa kamyonet araca, çalmış oldukları hayvanları yükleyerek 'a doğru götürdükleri esnada şüpheli şahısların, polis uygulama noktasına yakın bir yerde hayvanlar ile birlikte aracı terk ettikleri anlaşılmıştır. Şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucu olaya karışan 5 şüpheliden 3'ü yakalanmış, 1 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. 2 şahıs savcılığa sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır. Diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Batman, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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