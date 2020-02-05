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Siirt'te, hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

05.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:59Siirt'te, hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

SİİRT'in ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Şirvan'a bağlı Kapılı köyünde, 21 Ocak günü N.P.'nin 5 küçükbaş hayvanını çalanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, hayvan hırsızlığına karıştıkları tespit edilen İ.C., F.C., S.C., S.T. ve M.S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.C., F.C., S.C. ile S.T. tutuklanırken, M.S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Şirvan, Güncel

Kaynak: DHA

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