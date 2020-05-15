Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı (2)

HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

15.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:40
HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Işık, Turhan, Akgül ve Sarsılmaz'ın işlemleri sürüyor.
Öte yandan söz konusu belediyeler önünde geniş güvenlik önlemi alındı.
Polis ekipleri belediye binalarında arama yapıyor. Siirt’te HDP’li 3 belediye başkanına terör gözaltısı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Baykan, Siirt, Güncel, Haber

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