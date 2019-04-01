Siirt'te Hdp'nin Adayı Işık Kazandı

Siirt
'te, kesin olmayan sonuçlara göre HDP
'nin belediye başkan adayı Berivan Helen Işık
, oyların yüzde 47,94'ünü alarak başkan seçildi.
Dün yapılan yerel seçimlerin ardından Siirt'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP'li belediye başkan adayı Berivan Helen Işık, oyların yüzde 47,94'ünü alarak başkan seçildi. AK Parti
'den Siirt Belediye Başkan adayı olan Ali İlbaş
'ta oyların 31 bin 603'ünü aldı. Saadet Partisi
adayı Seyfettin Kol
yüzde 1,44, CHP
'nin adayı Şakir Sula
yüzde 2,04, İyi Parti adayı Ahmet Özgür
1,46, oy aldı. - SİİRT
Berivan Helen Işık, belediye başkan adayı, Halkların Demokratik Partisi, Siirt, Politika
Kaynak: İHA