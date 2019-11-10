Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

Operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit düşen askerler için İl Jandarma Komutanlığındaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Kazada şehit olan askerler arasında bulunan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, eşinin şehadetinden 3 ay sonra dünyaya gelen kızı İrem ile törene katıldı.

Saygı duruşunun ardından İl Müftüsü Yardımcısı Muhammed Özdemir'in dua ettiği törende, Dadaşlar Şehitler Anıtı ziyaret edildi.

Törene şehit yakınlarının yanı sıra, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA