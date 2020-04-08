Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Siirt'te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı 11 köyü besleyen Zarova grup içme su hattında meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre susuz kalan köylüler, arızanın giderilmesiyle suya kavuştu.

08.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:49
Siirt'te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı
Siirt 'te aşırı yağışlardan dolayı 11 köyü besleyen Zarova grup içme su hattında meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre susuz kalan köylüler, arızanın giderilmesiyle suya kavuştu.

11 köy yerleşim birimini besleyen temiz içme su hattının heyelan ve toprak kaymasından ötürü patladığını ve ekiplerin yoğun uğraşlar sonucu hattın onarıldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, heyelan nedeniyle patlayan boruların onarılmasıyla 11 köye içme suyunun tekrardan verildiğini söyledi. Canpolat, "Korona virüs salgınından ötürü ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Allah'ın izniyle bu salgını atlatacağımıza inanıyorum. Bugünlerde temizlik ve hijyenin bir hayli önem arz ettiğini biliyoruz. Bu sebepten ötürü patlayan içme su hattımız önem arz etmekteydi. Aşırı yağışlardan kaynaklı heyelan meydana geldi ve içme su şebekemize zarar verdi. Borularımız büyük hasar gördü. Gelen ihbarı anında değerlendiren İl Özel İdaresi içme suyu arıza ekiplerimiz müdahale ederek arızayı aynı gün içerisinde gidermişlerdir" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Siirt'te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:46: (Özel) Fransa'dan geldi Türkiye'de Koronayı yendi - Haberler 12:45: Yardım Malzemeleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a indi - Haberler 12:45: İnsanı hayatta tutan en büyük beceri: Adaptasyon - Haberler 12:43: 14 gün karantina altında kalan öğrenciler alkışlarla evlerine uğurlandı - Haberler 12:42: MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 12:25: Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı