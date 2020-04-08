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Siirt'te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı

Siirt'te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı 11 köyü besleyen Zarova grup içme su hattında meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre susuz kalan köylüler, arızanın giderilmesiyle suya kavuştu.

08.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:21
Siirt 'te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı
SİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı 11 köyü besleyen Zarova grup içme su hattında meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre susuz kalan köylüler, arızanın giderilmesiyle suya kavuştu.
11 köy yerleşim birimini besleyen temiz içme su hattının heyelan ve toprak kaymasından ötürü patladığını ve ekiplerin yoğun uğraşlar sonucu hattın onarıldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, heyelan nedeniyle patlayan boruların onarılmasıyla 11 köye içme suyunun tekrardan verildiğini söyledi. Canpolat, "Korona virüs salgınından ötürü ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Allah'ın izniyle bu salgını atlatacağımıza inanıyorum. Bugünlerde temizlik ve hijyenin bir hayli önem arz ettiğini biliyoruz. Bu sebepten ötürü patlayan içme su hattımız önem arz etmekteydi. Aşırı yağışlardan kaynaklı heyelan meydana geldi ve içme su şebekemize zarar verdi. Borularımız büyük hasar gördü. Gelen ihbarı anında değerlendiren İl Özel İdaresi içme suyu arıza ekiplerimiz müdahale ederek arızayı aynı gün içerisinde gidermişlerdir" dedi. Siirt’te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, 3. Sayfa

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Siirt'te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı
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