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Siirt'te heyelan nedeniyle arızalanan su hattı onarıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde 11 köye içme suyu sağlayan hatta meydana gelen arıza, ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

08.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:28
Siirt'te heyelan nedeniyle arızalanan su hattı onarıldı
Siirt 'in Eruh ilçesinde 11 köye içme suyu sağlayan hatta meydana gelen arıza, ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle meydana gelen hattaki arızanın ekiplerin çalışması sonucu giderildiğini belirtti.

Ekiplerin ihbarları anında değerlendirdiğini dile getiren Canpolat, "Eruh ilçesinde yağışlardan kaynaklı yaşanan heyelan ve toprak kayması sonucu Zarova içme su şebekesi zarar gördü. İhbar üzerine İl Özel İdaresi İçme Su Arıza ekiplerimiz bölgede çalışma başlatarak arızayı aynı gün içerisinde giderdi. 11 köye içme suyu akışı sağlandı. Özverili çalışmalardan dolayı ekipleri kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Eruh, Güncel
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