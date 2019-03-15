Siirt'te Husumetli Aileler Barıştırıldı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde muhtar adayları arasında, 5 kişinin yaralanmasının ardından başlayan husumet barış yemeğiyle sona erdi.Kurtalan ilçesinde 10 Mart'ta, Demirkuyu köyü muhtarı olan ve yeniden adaylığını koyan S.İ. ile diğer muhtar adayı İ.A. arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.Kavganın ardından aileler arasında başlayan husumet Kaymakam İhsan Emre Aydın'ın girişimleriyle son buldu.Köy camisinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Aydın, bir anlaşmazlık nedeniyle iki aile arasında kavga çıktığını hatırlatarak tarafların artık anlaşmaya vardığını söyledi.İki aile arasında yaşanan tatsız olayın sona erdiğini dile getiren Aydın, "Artık iki ailenin akrabalık ilişkilerinin daha iyi olacağını umuyorum. Şunu bilesiniz ki hiç kimse bir diğerinden üstün değil. Soyadımız ne olursa olsun kim olursak olalım üstünlük sadece takvadadır. Onun da mükafatını Allah verecektir. Bunu bilerek hareket edelim." dedi.Aile fertlerinin Kur'an-ı Kerim'e el basması üzerine Aydın, iki ailenin evine de bolluk ve bereket dileğinde bulundu. Aydın, "Allah çocuklarınızı salih amel işleyen evlatlardan eylesin. İnşallah aramızda bundan sonra husumet olmaz. Ben her iki tarafa da göstermiş oldukları iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçip, barış yemini etti.Törene, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın ve vatandaşlar katıldı.