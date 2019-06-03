Siirt'te "Huzur ve Güven" uygulaması

Siirt
'te yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.
Farklı yol noktalarında 3 aşamalı yapılan uygulamaya bin 788 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, umuma açık 54 yer, 19 park ve 493 araç kontrol edildi.
Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Kurallara uymayan 8 sürücüye 5 bin 216 lira ceza kesilirken, 2 araç da trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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