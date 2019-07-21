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Siirt'te huzur ve güven uygulaması

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

21.07.2019 13:53 Siirt
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi. Uygulamaların aralıklarla devam edeceği belirtildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Siirt, 3. Sayfa

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