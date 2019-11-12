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Siirt'te huzur ve güven uygulaması

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleşen güven ve huzur uygulaması esnasında aranan 7 kişinin yakalandığı belirtildi.

12.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:04Siirt'te huzur ve güven uygulaması
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleşen güven ve huzur uygulaması esnasında aranan 7 kişinin yakalandığı belirtildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulamasının icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kontroller neticesinde 2 internet salonu, 57 metruk bina, 12 büfe, 21 kıraathane ve 16 park/bahçede 2 bin 217 şahıs sorgulanmış, 694 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde, uyuşturucu madde ticaret yapmak suçundan bir, 6136 SKM suçundan 2, basit yaralama suçundan bir, yoklama kaçağı suçundan 3 olmak üzere toplam 7 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 7 araca toplam 4 bin 672 lira trafik para cezası uygulanmış ve 5 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - SİİRT

Huzur, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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