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Siirt'te huzur ve güven uygulaması yapıldı

Siirt'te emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.

24.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:56Siirt'te huzur ve güven uygulaması yapıldı
'te emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Komutanlığı ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla ortak uygulama yapıldı.

Farklı noktalarda sahte alkol bulundurma ve yasa dışı bahis oynatılması muhtemel 84 umuma açık yerlerin kontrol edildiği uygulamada, 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Huzur, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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