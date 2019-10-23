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Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralıSİİRT - Siirt iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.10.2019 23:17
Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı
SİİRT - Siirt iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt ket merkezine 10 kilometre uzakta bulunan kezer kavşağında meydana geldi. Fikret Doğan yönetimindeki 72 BA 393 plakalı hafif ticari araç, Leyla Çelik yönetimindeki 41 KE 747 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Fikret Doğan, Bedia Doğan, Çınar Çelik ve Leyla Çelik yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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